Sıcaklıklar artışa geçti

Çöl sıcaklarıyla geçen ay erken yaz yaşayan İzmir, haziran ayının ilk haftasındaki nefes aldıran serin ve yağışlı havaya veda ediyor. Yarından itibaren sıcaklıkların tekrar artacağını belirten meteoroloji, termometrelerin 40 dereceyi göstereceğini açıkladı.

Perşembe gününe kadar sıcaklıklar merkez ilçelerde 32-34, iç kesimlerde ise 35 derecenin üstünde olacak. Tire, Torbalı ve Bayındır’da gibi uzak ilçeler ise 40 dereceyi görecek. Kuvvetli rüzgarlar, sahil bandını serinletecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar azalışa geçecek.