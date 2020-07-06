06.07.2020 - 00:02 |
Sıcaktan kaçan kıyıya akın etti
Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu.
Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği Kuşadası’nda tatilciler, sahillere akın etti. Vatandaşlar, Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarında yoğunluğa neden oldu. Doğası, endemik bitki türleri ve koylarıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da vatandaşların tercih ettiği yerler arasında yer aldı. Didim ilçesinde ise dünyaca ünlü Altınkum ve Akbük sahillerinde vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Tatilcilerin, sosyal mesafe kuralına kısmen uydukları gözlemlendi.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.