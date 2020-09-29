‘Sidas, turizme kazandırılmalı’

Dönemin Roma İmparatoru Hadrianus’un da ziyaret ettiği antik kent, stadyumunun bir bölümü dışında toprak altında. Üzerinde ot ve çalıların bittiği, ormanlık alanda kaybolan antik kentin SİT alanı olmasına rağmen çiftçiler üzerinde tarım yapıyor. Yöre halkı, Helenistik ve Roma döneminde güçlü olan, Bizans döneminde de varlığını sürdüren antik kentin, gün yüzüne çıkartılıp, turizme kazandırılmasını istiyor.

l ERSAN ERDOĞAN DHA