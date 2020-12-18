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    HaberlerEge Haberleri Şiddet mağduru kadınların sesi...
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    18.12.2020 - 07:00 | | AA

    Şiddet mağduru kadınların sesi...

    Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Özlem Özbek, büroya başvuran kadınların çağrısıyla şiddet olaylarına ilişkin deneyimlerini bir kitapta topladı.

    Şiddet mağduru kadınların sesi...

    Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Özlem Özbek, büroya başvuran kadınların çağrısıyla şiddet olaylarına ilişkin deneyimlerini bir kitapta topladı. Karşılaştığı örnekleri toplumla paylaşmak istediğini dile getiren Özbek, “Başvuran kadınlarımız bize, ‘Bunları herkese anlatın, paylaşın, herkes bilsin’ dedikleri için yıllarca biriktirdiğim notları ‘Sessiz Kalma’ isimli kitaba dönüştürerek yayımladım” dedi. Özbek, eserinin kadına yönelik şiddeti önleyecek çalışmalara katkı sağlamasını umduğunu söyledi. 

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