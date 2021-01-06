Şiddete kırmızılı tepki

Başkan Abdül Batur yönetimindeki toplantıya kırmızı ceket giyerek katılan kadın meclis üyeleri, cinayetlere ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kadına karşı şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve mücadeleyi desteklediklerini ifade eden Başkan Batur, “2021 kadın cinayetlerinin, şiddet ve tacizlerin son bulduğu bir yıl olsun” dedi.