BİST1.490-0.39EURO9.090.13USD7.38-0.01ALTIN462.83-0.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şiddete kırmızılı tepki
    ABONE OL
    06.01.2021 - 00:03 |

    Şiddete kırmızılı tepki

    Konak Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Salonu’nda gerçekleştirdi.

    Şiddete kırmızılı tepki

    Başkan Abdül Batur yönetimindeki toplantıya kırmızı ceket giyerek katılan kadın meclis üyeleri, cinayetlere ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kadına karşı şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve mücadeleyi desteklediklerini ifade eden Başkan Batur, “2021 kadın cinayetlerinin, şiddet ve tacizlerin son bulduğu bir yıl olsun” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Sıradaki Haber