Şiddete sığınak oldu

Çamlıtaş, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan dükkanına astığı pankartla şiddet gören kadınları dükkana sığınmaya çağırdı. Pankartta “Şiddet görüyorsanız, takip edildiğinizi hissediyorsanız, tacize uğramışsanız, buraya sığının. Gerekirse iş yerini kapatır, polis çağırır, adresinize götürür, hatta avukatınızı tutarız. Yeter ki siz korkmayın, zarar görmeyin” ifadelerine yer verildi. Çevredeki esnaf ise bölgede sık sık kadına şiddet olaylarıyla karşılaştıklarını söyledi. Son dönemde artan kadına şiddet haberlerinden etkilenerek böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen İzzet Çamlıtaş, “Ne yapabiliriz, nasıl önüne geçebiliriz diye düşündük. Burası bir sahil kesimi ve kadınlar burada rahat yürüyebilmeli. Böyle bir şey olduğunda gelip bize sığınsınlar” dedi.