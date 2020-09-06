06.09.2020 - 00:02 |
Şiddete tek yürek
Gaziemirliler, boşanmak istediği erkek tarafından önceki gün iş yerinde katledilen Handan Doğru’yu anmak ve kadına yönelik şiddete karşı ses vermek için tek yürek oldu.
“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” pankartı taşıyan grup, “Kadına Şiddete Son”, “Kadın Cinayetleri Politiktir” dövizleri de taşıdı. Belediye Başkanı Halil Arda, “Maalesef bulunduğumuz yerde geri dönüşü olmayan acı bir olay yaşandı. Sesimizi yükseltmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı bizlere destek vermeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.