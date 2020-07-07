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    HaberlerEge Haberleri Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
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    07.07.2020 - 07:00 | | UĞUR ÇAKMAK AA

    Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

    MANİSA’nın Selendi ilçesinde, önceki gece etkili olan fırtınada Kurtuluş Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar Cami’nin minaresi devrildi.

    Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

    MANİSA’nın Selendi ilçesinde, önceki gece etkili olan fırtınada Kurtuluş Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar Cami’nin minaresi devrildi. Olayda yaralanan olmadı, minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık, polis, itaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Yola devrilen cami minaresinin molozları, belediye ekiplerince temizlendi. 

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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