Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

MANİSA’nın Selendi ilçesinde, önceki gece etkili olan fırtınada Kurtuluş Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar Cami’nin minaresi devrildi. Olayda yaralanan olmadı, minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık, polis, itaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Yola devrilen cami minaresinin molozları, belediye ekiplerince temizlendi.