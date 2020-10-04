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    HaberlerEge Haberleri Şiddetsiz Bodrum
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    04.10.2020 - 00:02 |

    Şiddetsiz Bodrum

    Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği işbirliği ile başlatılan, “Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor” projesi adım adım hayata geçiriliyor.

    Şiddetsiz Bodrum

    Proje kapsamında gerçekleşen buluşmada izlenecek yol haritası belirlendi. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, “Yapılacak anket, atölye çalışmaları ve çalıştaylarla kadınlar ilk defa kendileri için nasıl bir kent istediklerini dile getirecekler” dedi. Başkan Aras, “Veriler uzmanlar tarafından analiz edilip ve benim önüme koyulacak. Biz de bunları hayata geçireceğiz” dedi.

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