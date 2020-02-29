BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sıdıka Erke Müzesi ilçe tarihini yansıtıyor
    ABONE OL
    29.02.2020 - 00:03 |

    Sıdıka Erke Müzesi ilçe tarihini yansıtıyor

    Edremit’in kültürel, etnik, coğrafi değerlerini tanıtan ve çok sayıda etnografik eşyayı içinde barındıran Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, pazartesi günleri hariç, haftanın altı günü çok sayıda ziyaretçiyi misafir ediyor.

    Sıdıka Erke Müzesi ilçe tarihini yansıtıyor

    Müzede ziyaretçilere, eski dönemlerdeki sosyal ve kültürel yaşamı uzman arkeolog tarafından anlatılıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Artık Gün, Google tarafından doodle oldu! Artık Gün ve Artık Yıl ne anlamı nedir, nasıl belirlenir?

    Artık Gün, Google tarafından doodle oldu! Artık Gün ve Artık Yıl ne anlamı nedir, nasıl belirlenir?

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber