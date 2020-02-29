29.02.2020 - 00:03 |
Sıdıka Erke Müzesi ilçe tarihini yansıtıyor
Edremit’in kültürel, etnik, coğrafi değerlerini tanıtan ve çok sayıda etnografik eşyayı içinde barındıran Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, pazartesi günleri hariç, haftanın altı günü çok sayıda ziyaretçiyi misafir ediyor.
Müzede ziyaretçilere, eski dönemlerdeki sosyal ve kültürel yaşamı uzman arkeolog tarafından anlatılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.