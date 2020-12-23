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    HaberlerEge Haberleri Şifa tarlasında ekim
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    23.12.2020 - 00:03 |

    Şifa tarlasında ekim

    Ayvalık Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Jotun Boya işbirliğiyle hazırlanan “Şifa Ormanı” projesinin ilk etabı tamamlandı.

    Şifa tarlasında ekim

    Çakmak Mahallesi’ndeki on beş dönümlük alana badem ve ceviz fidanlarının dikimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekolojik tarım hedeflerini hayata geçirdiklerini belirtti. Hasadın ardından ürünler, kooperatif tarafından yağ, çay ve baharat olarak işlenip satışa sunulacak.

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