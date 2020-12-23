Şifa tarlasında ekim

Çakmak Mahallesi’ndeki on beş dönümlük alana badem ve ceviz fidanlarının dikimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekolojik tarım hedeflerini hayata geçirdiklerini belirtti. Hasadın ardından ürünler, kooperatif tarafından yağ, çay ve baharat olarak işlenip satışa sunulacak.