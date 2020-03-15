Şifa Torbalı’dan

TORBALI Ovası’nda yetişen zeytinlerle hazırlanan, Metropolis amblemi ve Torbalı Ticaret Odası (TTO) logosu ile satılan Torbalı Zeytin Kolonyası, koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde yoğun talep görmeye başladı. Antioksidan özelliği nedeniyle Türkiye’nin her tarafından sipariş aldıklarını belirten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Zeytin yaprağındaki asitten dolayı kolonyanın virüsleri öldürme özelliği olduğunu belirten Olgun, “Kolonyamızla koronavirüse savaş açtık. Koronavirüsü zeytin kolonyası bitirecek” diye konuştu.

Etil alkol bulmakta zorlandıkları için üretimde sıkıntı yaşadıklarını sözlerine ekleyen Olgun, “Fiyatlar ciddi yükseldi. Kolonya fiyatlarındaki yükseliş üreticiden kaynaklanmıyor. Maalesef etil alkol bulma sıkıntısı var, fiyatlar bu nedenle arttı” dedi.

Kimya mühendisi ve sorumlu müdür Rıfat Candan da, “Esansımızda zeytin kolonyasına uygun antioksidan maddeler kullanılarak yapılıyor. Etil alkolün piyasada olmayışı biz imalatçıları biraz soktu. Jel türündeki antioksidanlar üretilirken de yüzde 70 oranında alkol kullanılıyor” ifadelerini kullandı. l NEVRA KOÇ DHA