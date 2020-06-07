07.06.2020 - 00:00 |
Şifalı sular konuklarını bekliyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan, şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi’ndeki termal oteller, normalleşmeyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “İklimin ılıman olması, 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin olması, gerek yurt dışından gerek yurt içinden misafirleri kendine çekiyor” dedi. Yeni sürece güzel başlangıç yaptıklarını belirten işletmeciler, “Hafta sonları için yoğun rezervasyonlar alıyoruz. İlerleyen zamanlarda da hafta içi ziyaretçi sayılarının da artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. l DHA-AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.