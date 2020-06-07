Şifalı sular konuklarını bekliyor

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “İklimin ılıman olması, 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin olması, gerek yurt dışından gerek yurt içinden misafirleri kendine çekiyor” dedi. Yeni sürece güzel başlangıç yaptıklarını belirten işletmeciler, “Hafta sonları için yoğun rezervasyonlar alıyoruz. İlerleyen zamanlarda da hafta içi ziyaretçi sayılarının da artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. l DHA-AA