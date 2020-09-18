Şifayı İzmir’de buldu

Muğla’da yaşayan Serdal Tan (28), askere gitmeden önce yapılan sağlık kontrollerinde akciğerinde tümör olduğunu öğrendi. Eşi hamile olduğu için baba olmanın hayalini kurarken kanser teşhisiyle sarsılan Tan, çareyi İzmir’de buldu. Ameliyatı ertelense de umudunu kaybetmeyen Serdal Tan, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından yapılan kapalı operasyonla kanseri yendi. Tan, “Sağlığıma kavuştum. Allah ağlık çalışanlarımızdan razı olsun” dedi. l DHA