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    HaberlerEge Haberleri Sıfır araçtan falçata çıktı!
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    07.10.2020 - 00:03 |

    Sıfır araçtan falçata çıktı!

    MANİSA’DA yaşayan Alparslan Tosun (47), eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin koltuklarını silerken, parmağını kesti.

    Sıfır araçtan falçata çıktı!

    Koltuğun yaslanma ve oturma bölümüne sıkıştırılmış 20 santimetre büyüklüğünde falçata buldu. 15-20 dakika boyunca kanı durdurmaya çalıştıklarını belirten Tosun, ertesi gün eşinin arabayı yetkili servise götürdüğünü, Bursa’dan gelen yeni koltuğun takıldığını söyledi. Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından arandığını dile getiren Tosun, “Dava açmayın, 700 kişi işten çıkarılır diyerek, etkilemeye çalıştılar. Tesisi görmeye davet ettiler, kabul ettik. Ardından ‘Sizinle muhatap olmayı kestik. Gelmenize gerek yok’ dediler. Kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Hukuki süreç başlatmaya karar verdim” dedi. l ERSAN ERDOĞAN DHA

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