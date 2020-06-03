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    HaberlerEge Haberleri Sıfır atık belgeli ilk kurum Karşıyaka Belediyesi
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Sıfır atık belgeli ilk kurum Karşıyaka Belediyesi

    Karşıyaka Belediyesi, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılması adına yaptığı çalışmalar ve bu doğrultuda hizmet binalarında kurduğu sistemle, İzmir’deki tüm özel ve resmi kurumlar arasında ilk kez “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

    Sıfır atık belgeli ilk kurum Karşıyaka Belediyesi

    Karşıyaka Belediyesi, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılması adına yaptığı çalışmalar ve bu doğrultuda hizmet binalarında kurduğu sistemle, İzmir’deki tüm özel ve resmi kurumlar arasında ilk kez “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
    ‘İlkleri başardık’
    Doğal kaynakları ve çevreyi koruyup israfı önlemek için çalıştıklarını belirten Başkan Cemil Tugay, “Kent genelinde sıfır atıkta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden onay alan ilk kurum olduk. İzmir’de 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kuran ilk belediyeyiz. Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıt olunarak veri girişleri yapılmaya başlandı. Ayrıca ilçe genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçilmesi için yeni uygulamalar gerçekleştiriliyor, geri dönüşüm çalışmaları da hızla sürdürülüyor” dedi.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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