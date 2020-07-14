‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ tescillendi

Konak Belediyesi, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına hizmet binalarında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çalışmasıyla ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı. Hizmet binalarındaki her kata ikili ve dörtlü gruplar halinde kağıt-karton, plastik, metal, cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirildi. Ayrıca, atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşya, aydınlatma ekipmanları, toner, kartuş ve yemekhaneden elde edilen bitkisel atık yağlar da kumbaralarda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.