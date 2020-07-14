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    HaberlerEge Haberleri ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ tescillendi
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    14.07.2020 - 07:00 |

    ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ tescillendi

    Konak Belediyesi, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına hizmet binalarında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çalışmasıyla ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.

    ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ tescillendi

    Konak Belediyesi, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına hizmet binalarında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çalışmasıyla ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı. Hizmet binalarındaki her kata ikili ve dörtlü gruplar halinde kağıt-karton, plastik, metal, cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirildi. Ayrıca, atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşya, aydınlatma ekipmanları, toner, kartuş ve yemekhaneden elde edilen bitkisel atık yağlar da kumbaralarda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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