Sıfır atıkta, genç nesil söz sahibi

Pilot bölge seçilen Buldan’da öğrencilerle bir araya gelen Keserlioğlu ve Turgut, “Bir öğrenci yıl boyunca kullandığı kağıtlarla bir ağacı tüketiyor. Geri dönüşüm sağlar ve çöpe atmaz ise her yıl bir ağaç kurtarır. Ayrıca ailesine de sıfır atık bilinci aşılarsa, yılda 4 bin 240 lira aile bütçesine katkıda bulunabilir” ifadelerini kullandı.

l RAMAZAN ÇETİN DHA