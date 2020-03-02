02.03.2020 - 00:01 |
Sıfır atıkta, genç nesil söz sahibi
Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) Mühendislik Hizmetleri’nde görevli Serhan Keserlioğlu ile PAÜ İleri Araştırma ve Teknoloji Merkezinde kimyager Emre Şerif Turgut, Sıfır Atık Kahramanları Doğa ve Çınar isimli, resimler ve hikayelerin yer aldığı, 96 sayfalık kitap yazdı. Kitap, kırsal mahallelerdeki ilkokullarda eğitim gören çocuklara dağıtılıyor, velilere de sıfır atık eğitimi veriliyor.
Pilot bölge seçilen Buldan’da öğrencilerle bir araya gelen Keserlioğlu ve Turgut, “Bir öğrenci yıl boyunca kullandığı kağıtlarla bir ağacı tüketiyor. Geri dönüşüm sağlar ve çöpe atmaz ise her yıl bir ağaç kurtarır. Ayrıca ailesine de sıfır atık bilinci aşılarsa, yılda 4 bin 240 lira aile bütçesine katkıda bulunabilir” ifadelerini kullandı.
l RAMAZAN ÇETİN DHA
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