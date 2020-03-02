BİST105.9940EURO6,87-0,15USD6,21-0,34ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sıfır atıkta, genç nesil söz sahibi
    ABONE OL
    02.03.2020 - 00:01 |

    Sıfır atıkta, genç nesil söz sahibi

    Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) Mühendislik Hizmetleri’nde görevli Serhan Keserlioğlu ile PAÜ İleri Araştırma ve Teknoloji Merkezinde kimyager Emre Şerif Turgut, Sıfır Atık Kahramanları Doğa ve Çınar isimli, resimler ve hikayelerin yer aldığı, 96 sayfalık kitap yazdı. Kitap, kırsal mahallelerdeki ilkokullarda eğitim gören çocuklara dağıtılıyor, velilere de sıfır atık eğitimi veriliyor.

    Sıfır atıkta, genç nesil söz sahibi

    Pilot bölge seçilen Buldan’da öğrencilerle bir araya gelen Keserlioğlu ve Turgut, “Bir öğrenci yıl boyunca kullandığı kağıtlarla bir ağacı tüketiyor. Geri dönüşüm sağlar ve çöpe atmaz ise her yıl bir ağaç kurtarır. Ayrıca ailesine de sıfır atık bilinci aşılarsa, yılda 4 bin 240 lira aile bütçesine katkıda bulunabilir” ifadelerini kullandı.
    l RAMAZAN ÇETİN DHA

    Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
    daha fazla video için
    Survivor'da büyük kavga! "Sende bana saldıracak yürek var mı?"Survivor 2020'nin dokuzuncu bölüm ödül oyununda ünlüler takımından Erman ve gönüllüler takımından Yasin arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

    İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    300 ameliyat sonra su içti

    300 ameliyat sonra su içti

    Sıradaki Haber