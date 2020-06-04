‘Sıfır işgaliye devam edecek’

Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen toplantıda zabıta çalışanlarının talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Ömer Günel, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Sıfır İşgaliye” uygulamasından kesinlikle ödün vermeyeceklerini ifade etti. Haksız rekabete ve görüntü kirliliğine neden olan her türlü usulsüz işgale karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini kaydeden Günel, “Bu bizim kuralımız ve kesinlikle değişmeyecek. Geçen yıl ilçemizde 300’den fazla seyyar satıcı vardı. Kararlı duruşumuz sayesinde bu yıl sayı 95’e düştü” diye konuştu.