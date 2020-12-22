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    22.12.2020 - 00:03 |

    Sıfırdan başlıyorlar

    Sıfırdan başlıyorlar

    İzmir’deki depremde göçen Rıza Bey Apartmanı’nın altındaki marketi enkaza gömülen esnaf, yeni dükkanını açsa da hayatını kaybeden arkadaşlarını unutamıyor. Ticaret hayatına 4 yıl önce babasıyla açtığı markette başlayan Fırat Şeyden, “Yeni bir hayata başlıyoruz ama daha olayın şokundayız. Her şeye sıfırdan başlıyorum. Şanslı bir insan olduğuma inanıyorum. Böyle olmasa ben de babam da enkaz altında kalabilirdik. Daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

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