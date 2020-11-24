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    24.11.2020 - 00:05 |

    Sığacık ‘ta tsunami 2 metreyi aşmış

    Sığacık ‘ta tsunami 2 metreyi aşmış

    İzmir depreminin ardından tsunaminin gözlemlendiği bölgelerde çalışma yapan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Sığacık’ta suyun 415 metrelere kadar kıyıdan içeri girdiğini ve yapılarda yaklaşık 2 metre 30 santimetreye ulaşan izler gözlemlediklerini belirtti.

    30-40 santimetrelik bir dalganın, hızıyla insanı düşürebileceğinin testlerle onaylandığını dile getiren Ulutaş, şöyle konuştu:

    ‘Kıyıdan hemen uzaklaşın’

    “6.5 ve üzerinde denizde oludepremlerin  tsunami oluşturma potansiyelleri olabilir. Böyle bir deprem hissedildiğinde veya rapor edildiğinde insanların kıyıdan uzak yerlere gitmeleri lazım. Dalga az yükseklikte gelebilir, 30-40-50 santimetre hatta 1 metre bile gelebilir ama küçük koylarda ve marinalarda su yükselimine sebep olacağı için kıyıya yakın şeritlerde zarara yol açar.”

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