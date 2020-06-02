Sigarasız mahalleye tabela asıldı

Denizli’de, ‘sigarasız mahalle’ hedefiyle yürütülen proje kapsamında tütün mamülleri kullanma oranı 7 ayda yüzde 21,6’dan yüzde 8,8’e düşen mahallenin girişine “Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır” tabelası asıldı. Pamukkale Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından 2017 yılından bu yana yürütülen, tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 25 Ekim 2019’da ‘Sigarasız Mahalle Güzelpınar’ projesi başlatıldı.

Projeyle 540 nüfuslu mahallede son 7 ayda sigara içen sayısının 117’den 48’e düşmesi ve hedefin tutturulması üzerine Güzelpınar Mahallesi’nin girişine “Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır” yazılı tabela konuldu. Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyetle üzerinde durduğu tütün bağımlılığı ile mücadeleye ilçe genelinde devam ettiklerini belirtti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan, mahalle sakinlerinin çalışmalarında kendilerine çok destek verdiğini kaydetti. Güzelpınar Mahallesi Muhtarı Ergün Gürsoy da mahallesine örnek olmak için ilk önce kendisinin sigarayı bıraktığını belirtti, “7 ayda büyük mesafe aldık. Devamını da getireceğiz” dedi.l DENİZLİ AA