BİST107.2660.00EURO7.580.16USD6.810.03ALTIN380.830.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sigarasız mahalleye tabela asıldı
    ABONE OL
    02.06.2020 - 07:00 |

    Sigarasız mahalleye tabela asıldı

    Denizli’de, tütün mamülleri kullanma oranı 7 ayda yüzde 8,8’e düşen mahallenin girişine tabela konuldu

    Sigarasız mahalleye tabela asıldı

    Denizli’de, ‘sigarasız mahalle’ hedefiyle yürütülen proje kapsamında tütün mamülleri kullanma oranı 7 ayda yüzde 21,6’dan yüzde 8,8’e düşen mahallenin girişine “Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır” tabelası asıldı. Pamukkale Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından 2017 yılından bu yana yürütülen, tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 25 Ekim 2019’da ‘Sigarasız Mahalle Güzelpınar’ projesi başlatıldı.
    Projeyle 540 nüfuslu mahallede son 7 ayda sigara içen sayısının 117’den 48’e düşmesi ve hedefin tutturulması üzerine Güzelpınar Mahallesi’nin girişine “Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır” yazılı tabela konuldu. Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyetle üzerinde durduğu tütün bağımlılığı ile mücadeleye ilçe genelinde devam ettiklerini belirtti.
    İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan, mahalle sakinlerinin çalışmalarında kendilerine çok destek verdiğini kaydetti. Güzelpınar Mahallesi Muhtarı Ergün Gürsoy da mahallesine örnek olmak için ilk önce kendisinin sigarayı bıraktığını belirtti, “7 ayda büyük mesafe aldık. Devamını da getireceğiz” dedi.l DENİZLİ AA

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’un sosyal mesafesi: Kilometrekare'ye 2841 kişi | 16 milyonda bağışıklık oranı yüzde 15

    İstanbul’un sosyal mesafesi: Kilometrekare'ye 2841 kişi | 16 milyonda bağışıklık oranı yüzde 15

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Havai fişeğe veda edelim

    Havai fişeğe veda edelim

    Sıradaki Haber