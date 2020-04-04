Şiirle teşekkür

Manisa Köprübaşı’nda yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Akın, eşinin tansiyon ilaçlarını getiren jandarma ekiplerine yazdığı “İlkbahar ve Sonbahar Şiiri”ni okuyarak teşekkür etti. Jandarmanın hizmeti karşısında çok duygulandığını belirten Akın, “Gelip halimizi hatırımızı soruyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.