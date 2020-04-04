04.04.2020 - 00:03 |
Şiirle teşekkür
Manisa Köprübaşı’nda yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Akın, eşinin tansiyon ilaçlarını getiren jandarma ekiplerine yazdığı “İlkbahar ve Sonbahar Şiiri”ni okuyarak teşekkür etti. Jandarmanın hizmeti karşısında çok duygulandığını belirten Akın, “Gelip halimizi hatırımızı soruyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.
MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.