‘Sıkı mücadele sürecek’

Aydın’da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu oluşturdu. Çalışmalarda hızlı karar alıp koordinasyon sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “İlaçlama çalışmalarımızı artırdık. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm çağrılarına dikkatle uyacağız” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşın yoğun olarak kullandığı noktalarda temizlik çalışması yapıyor. Toplu taşıma araçlarında da dezenfeksiyon işlemleri yoğunlaştırıldı. 50 hatta hizmet veren 230 otobüs sefere çıkmadan önce hijyen işlemlerinden geçiriliyor. Başkan Osman Zolan, “Kİmse korku ve paniğe kapılmadan kişisel temizlik ve hijyenine dikkat etsin. Tüm önlemleri alıyoruz” diye konuştu.



‘Önleminizi alın, rahat olun’



Manisa Büyükşehir Belediyesi de önlemleri artırdı. Kreş ve çocuk kültür merkezlerine öncelik veriliyor. Kreş Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, “Başkanımız Cengiz Ergün bu konuda hassas” dedi. Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün de, gerekli çalışmaları yaptıklarını ve halkın rahat olmasını istedi.