BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Sıkı mücadele sürecek’
    ABONE OL
    14.03.2020 - 01:07 |

    ‘Sıkı mücadele sürecek’

    Ege’de tüm belediyeler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı. 24 saate yayılan dezenfeksiyon çalışmaları, bilgilendirme eğitimleri ve toplu etkinliklerin iptaliyle halk sağlığı koruma altına alındı.

    ‘Sıkı mücadele sürecek’

    Aydın’da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu oluşturdu. Çalışmalarda hızlı karar alıp koordinasyon sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “İlaçlama çalışmalarımızı artırdık. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm çağrılarına dikkatle uyacağız” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşın yoğun olarak kullandığı noktalarda temizlik çalışması yapıyor. Toplu taşıma araçlarında da dezenfeksiyon işlemleri yoğunlaştırıldı. 50 hatta hizmet veren 230 otobüs sefere çıkmadan önce hijyen işlemlerinden geçiriliyor. Başkan Osman Zolan, “Kİmse korku ve paniğe kapılmadan kişisel temizlik ve hijyenine dikkat etsin. Tüm önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

    ‘Önleminizi alın, rahat olun’

    Manisa Büyükşehir Belediyesi de önlemleri artırdı. Kreş ve çocuk kültür merkezlerine öncelik veriliyor. Kreş Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, “Başkanımız Cengiz Ergün bu konuda hassas” dedi. Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün de, gerekli çalışmaları yaptıklarını ve halkın rahat olmasını istedi.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için
    Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem: Bodrum'da da hissedildi

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem: Bodrum'da da hissedildi

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Sıradaki Haber