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    HaberlerEge Haberleri Sıkıntılarını serada unutuyor
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    08.02.2021 - 00:04 |

    Sıkıntılarını serada unutuyor

    Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 44 yaşındaki, yüzde 82 bedensel engelli Rıfat Çubuk, çocukluk hayali olan çiçek serasını Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle büyüttü.

    Sıkıntılarını serada unutuyor

    Hacıbey Mahallesi’nde eşi ve 3 çocuğunun desteğiyle hobi amaçlı 10 metrekarelik sera kuran Çubuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesinden destek aldı, serasını 400 metrekareye çıkarıp üretime geçti. Çocukluk hayali olan işi yaptığını söyleyen Çubuk, “Çiçekle ilgilenirken bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederim” dedi.
    l AHMET BAYRAM DHA

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