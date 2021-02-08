Sıkıntılarını serada unutuyor

Hacıbey Mahallesi’nde eşi ve 3 çocuğunun desteğiyle hobi amaçlı 10 metrekarelik sera kuran Çubuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesinden destek aldı, serasını 400 metrekareye çıkarıp üretime geçti. Çocukluk hayali olan işi yaptığını söyleyen Çubuk, “Çiçekle ilgilenirken bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederim” dedi.

l AHMET BAYRAM DHA