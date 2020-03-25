25.03.2020 - 00:03 |
‘Sıkıntılı günleri birlikte aşacağız’
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel başkanlığında, tüm ilçe müdürlüklerinin yetkilileri ile birlikte gerçekleşen koronavirüse önlemleri koordinasyon toplantısı sonrası incelemelerde bulundu.
Alınan tedbirleri yerinde denetlemek ve vatandaşa moral vermek amacıyla sokağa çıkan İduğ, esnafı ziyaret edip ve pazaryerlerini gezdi. Vatandaştan morallerini yüksek tutmalarını, özellikle temizlik ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve risk grubundaki vatandaşı da birebir uyardı.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.