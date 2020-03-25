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    HaberlerEge Haberleri ‘Sıkıntılı günleri birlikte aşacağız’
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    25.03.2020 - 00:03 |

    ‘Sıkıntılı günleri birlikte aşacağız’

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel başkanlığında, tüm ilçe müdürlüklerinin yetkilileri ile birlikte gerçekleşen koronavirüse önlemleri koordinasyon toplantısı sonrası incelemelerde bulundu.

    ‘Sıkıntılı günleri birlikte aşacağız’

    Alınan tedbirleri yerinde denetlemek ve vatandaşa moral vermek amacıyla sokağa çıkan İduğ, esnafı ziyaret edip ve pazaryerlerini gezdi. Vatandaştan morallerini yüksek tutmalarını, özellikle temizlik ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve risk grubundaki vatandaşı da birebir uyardı.

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