‘Sıkıntılı günleri birlikte aşacağız’

Alınan tedbirleri yerinde denetlemek ve vatandaşa moral vermek amacıyla sokağa çıkan İduğ, esnafı ziyaret edip ve pazaryerlerini gezdi. Vatandaştan morallerini yüksek tutmalarını, özellikle temizlik ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve risk grubundaki vatandaşı da birebir uyardı.