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    18.09.2020 - 00:00 |

    ‘Silahımız, tecrübe’

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’taki sezonun açılış sınavında pazar günü Isparta 32 Spor’a konuk olacak olan Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, kendileri için ilk haftalarda alınacak puanların çok önemli olduğunu söyledi.

    ‘Silahımız, tecrübe’

    Tolungüç, “Rakibimiz şampiyonluğa oynayacak transferler yaptı. Biz devam eden transfer yasağımız nedeniyle her takımın kadromuzu, oyuncularımızı ezberlediği ama bizim henüz transfer yapıp takımlarını değiştiren rakiplerle ilgili net bilgi sahibi olmadığımız bir sezona başlayacağız. Silahımız birlikte oynama tecrübemiz” dedi.

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