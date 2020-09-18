‘Silahımız, tecrübe’

Tolungüç, “Rakibimiz şampiyonluğa oynayacak transferler yaptı. Biz devam eden transfer yasağımız nedeniyle her takımın kadromuzu, oyuncularımızı ezberlediği ama bizim henüz transfer yapıp takımlarını değiştiren rakiplerle ilgili net bilgi sahibi olmadığımız bir sezona başlayacağız. Silahımız birlikte oynama tecrübemiz” dedi.