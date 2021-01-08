Silkelen ve ayağa kalk şanlı Göztepe

Bülent Buda: Uzatmayalım. İlk yarı Trabzon farkı açabilirdi. Bu evrede büyük direnç İrfan Can ile önündeki savunma. Ama yine de golü önleyemediler. İkinci yarıda olgun ataklar ile pozisyonlar var. Olmayan bitirici vuruş. Bu aşamada gol pozisyonları üretiminde toplam olarak Trabzon açık ara önde. Bu bir gerçek. Lakin futbol bu. Uzatmalar oynanıyor, dakika 91. Ideye mis gibi bir top kafasında at onu, geçsin çerçeveyi, al puanı, dön Trabzon’dan. Gerçekçi olmalıyız. Şu günlerde iç açıcı değil. Takım gelgitler yaşıyor ve de bir yerlere savruluyor. Koşuyorlar, yarışıyorlar, ezilmeden yüreklerini ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Kuşkusuz böyle. Ama futbol skor oyunu. Oyunda kaç km yaptınız, kaç pozisyon ürettiniz, topa ne ölçüde sahip oldunuz, bunlar hep istatistik. 90 dakikanın bitiminde istatistikler unutulur, tabelaya bakılır. Topu çerçeveden geçirebildiniz mi? Bu evrede Göztepe sorunlu. Teknik birim ile futbolcuların neler yaptıklarına değil, neleri yapamadıklarına odaklanmaları daha akılcı gibime geliyor.

Fatih Tanfer: Göztepe, Trabzon deplasmanında rahatlıkla puan veya puanlarla dönebileceği maçı kaybetti. Kadroda Ndiaye ve Ideye’yi görünce takım halinde önde baskı yapacak, defansif açıdan büyük zaafları olan Trabzon’u zorlayacaklarını düşündüm. Ancak olmadı. Çünkü Ndiaye hücum bölgesine çok uzakta oynadı. Etkinliği yok oldu. Orta sahanın fiziksel yetersizliği nedeniyle 75. dakikaya kadar oyunu hücuma taşımakta zorlandılar. Oyuna istedikleri ağırlığı koyamadılar. Kaleci İrfan Can harika bir performans sergiledi. Atınç da alkışı hak edecek bir oyun oynadı. Takımda düzeltilmesi gereken problemlerin olduğuna inanıyorum. Ama futbol bu. 90+3’te Ideye’nin kafasını kaleci Uğurcan harika bir şekilde kurtarmasa en az 1 puanla İzmir’e dönebilirlerdi. Takımda bir kadro sıkıntısı olduğu gerçek. 3 hafta evvel yazdım. “19 puan avantaj ancak lig zor ve yorucu” ifadesini kullanmıştım. Taraftar endişe duyduğunu ifade ediyor. Ben Başkan Mehmet Sepil’e inanırım. Başarıda ortak akıla çok önem verir. Transfer ayında proaktif olup sorunları çözme yeteneğine ve büyük yaptırım gücüne inanıyorum. Gereğini yapacaktır.

Mehmet Demirtaş: Peş peşe beşinci mücadeleden de galibiyet çıkmadı. Kriz ve sorun gittikçe büyüyor. Gol biraz da talihsizdi, top bilardo topu gibi ağlara gitti ancak haftalardır Göztepe’nin ne oynadığı ya da oynayamadığı ortada. Ligin belki de en yumuşak orta alanı ve etkisiz hücum hattı var. Bazı mücadelelerde bu alan o kadar rahat düşüyor ki Göztepe maça eksik gibi başlıyor. Gözlerimiz Poko gibi, Castro gibi dikine gidip rakip savunmayı aşacak oyuncuları görmek istiyor. Aslında rakiplerine nazaran bu hafta daha şanslılardı. Süper Lig’in geçtiğimiz haftaki maç programında bay takımdılar. Bu arayı iyi değerlendirip biraz da dinlenme havasında geçirerek daha diri bir takım profilinde olmaları, beklenendi. Fakat oyunun hiçbir evresinde İrfan Can hariç hiçbir oyuncuyu formda göremedim. Zaten İrfan Can’dan daha düşük kalibrede bir kaleci olsa skor bambaşka olurdu. Peki beyler bu engebeli süreci atlatmak ve galibiyet serisi başlatmak için neyi, kimi bekliyoruz? Üstelik 15 günde 4 maç oynayacağınız zor bir periyot da sizleri beklerken. Devreye olabildiğince en üst perdede girmek mühimdir.

Kenetlen Denizli!

Bülent Buda: Maç anlatıcısının ismini çok az söylediği Mesanovic, yine Sivas’ta olduğu gibi en az 1 puanı kurtarabilirdi. Eğer net gol pozisyonlarında, kafa vuruşlarında becerili olabilseydi. Denizli’nin kulübeden oyuna katılıp skor tabelasını değiştirebilecek oyuncu sayısı kısıtlı. Bunun yanı sıra deplasman takımı Kayseri, seyrek de olsa ataklarında Denizli’ye göre daha net pozisyonlar üretti. Sagal maça odaklanmada istek düzeyi yüksek, bir tür yırtınan futbolcu. Ancak gerek final vuruşlarında gerekse final paslarında topu arkadaşlarıyla ya da çerçeveyi tutturamamadan ötürü sorunlar yaşıyor. Yalçın Koşukavak ile başlayan ilk 2 haftadaki 6 puanlık sevinç, şu sıralar yerini 2 yenilgi ve 1 beraberlik ile hüzne bıraktı. Elbette sakatlıkların, eksiklerin bu olumsuz süreçte payı var. Futbol yazması kolay, “Gel oyna o kadar iyi biliyorsan. Daha iyisini yap” dediklerinde de yalpalayacağın gizemli bir oyundur. O nedenle bu aşamada iyi niyet dileklerimizden öte yapabileceğimiz bir şey yok. Ne diyelim, güzel günlere ulaşmak umuduyla. Kolay gelsin.

Fatih Tanfer: Denizlispor, evinde Ankaragücü’nden sonra Kayserispor’a yenilerek onlara hayat verdi, kendisi ise komaya girdi. Yalçın Hoca geldikten sonra üst üste alınan galibiyetler morali yükseltirken 3 haftada alınan mağlubiyetler morali fazlasıyla bozdu. Bu 2 maçtan 6 puan alsa tehlike bölgesinden kurtulacaktı. Denizlispor yavaş oynadı.

Pas hatası yaptı. Çok az pozisyon yarattı. Aslında oyun anlamında sorgulanacak konular bunlar diye düşünüyorum. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri sonrası da 80. dakikaya kadar yine istenilen pozisyonları yaratamadı. Sonrası Mesanovic ile 3 pozisyon kaçırdı. Maç boyunca rakip alanda baskı yapamadı. Bu maç da gösterdi ki stoper, orta alan ve hücuma en az 4 takviye gerek. Bu benim şahsi kanaatimdir. İkinci yarıda sıkıntıları yaşamamak için bütün olumsuzlukları Yalçın Hoca’nın çözeceğine inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Denizlispor, alt sıralardaki rakiplerine puan veya puanları dağıtmaya devam ediyor. Bu noktada bu puanları vermek uzun vadede önlerine büyük sorun oluşmuş bir şekilde çıkabilir. 11 maç sonra gülen Kayserispor da Denizli’ye nazaran çok daha dirençli ve de istekli bir oyun oynadı. Özellikle Lennon-Henrique-Avramovski orta alan hattı Denizli savunmasını yıprattı. Zaten yenen golde Henrique çok rahat bir hareket alanı bularak golü yaptı. Tam da o anda ne alan ne de adam paylaşımı işledi. Değinmeye değer bir nokta da Recep Niyaz’ın maç sonu açıklamaları. Camiada bir sıkıntı olduğu yeşil alana yansımasından belli. Ve çok ciddi olduğu da bir gerçek. Çözüme kavuşmazsa çok baş ağrıtacağa benziyor.