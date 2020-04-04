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    HaberlerEge Haberleri ‘Şimdi hepimiz için bir olma zamanı’
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    04.04.2020 - 00:10 |

    ‘Şimdi hepimiz için bir olma zamanı’

    ‘Şimdi hepimiz için bir olma zamanı’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, koronavirüs gündemi üzerinden yaptığı açıklamalara AK Parti’den tepki geldi. iki hafta sokağa çıkma yasağını savunan Soyer, ayrıca belediyelerin yardım kampanyasına iktidarın yaptırım uygulamasına anlam veremediğini söylemişti. Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli açıklamada bulundu. Kaya, “Kanunlar ortada. Kanunlara karşı hareket edip, izin almadan yardım toplamak yasal değil. Her şeyi kuralına göre yaparsanız, kimse size bir şey demeyecektir. Siyasi partiler düşman değil, rakiptir. Bu zorluklar ayrışmayla değil, birlik ve beraberlik ruhu ile aşılır. Gün siyaset yapma günü değil, bir olma, beraber olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür” dedi. Belediyelerin yardım toplaması ile ilgili yasaların ortada olduğuna dikkat çeken Sürekli ise, “İlgili yasalar ortada. Gereğini yaparak idare işlemlerini gerçekleştirerek bağış kabul edebilirler. Bu işler afaki olmaz. Yasa koyucu olan TBMM’nin iradesine rağmen olmaz, kontrolsüz, denetimsiz yapılamaz. AK Partili belediyeler için de aynı şey geçerli” diye konuştu.

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