‘Şimdi neden ses çıkmıyor?’

Karaburun’da yol genişletme çalışması için çam ağaçlarının kesilmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “İzmir’e yapılması planlanan ikinci çevreyolu projesinin henüz fikir aşamasındayken çevre katliamı olacağını iddia ederek karşı çıkanlar neden şimdi sessiz?” dedi.

Yol genişletme çalışması için kesilen ağaçların teknoloji kullanılarak farklı bir wyere taşınabileceğini söyleyen Hızal, “Yol yapımı da dahil hiçbir hizmete karşı değiliz aksine destekçisiyiz. Ancak doğayı katlederek yapılan hiçbir konuda da sessiz kalmayız. Madem hizmet edeceksiniz, bunu hakkını vererek yapın. Teknolojiyi kullanarak bir ağacın yerini değiştirmek artık çok kolay” dedi.