‘Şimdi proje zamanı’

Bergama’nın dört bir yanında projelerin hayata geçeceği bir döneme girdiklerini söyleyen Başkan Hakan Koştu, “Pandemi sürecinde sözünü verdiğimiz projelerin hazırlığını yaptık. Önümüzdeki süreç Bergama için yatırım yılları olacak dedi. Koronavirüs sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi veren Koştu, şöyle konuştu:“Tüm birim ve ekiplerle koordineli ve başarılı bir çalışma sergilendi. Belediyemiz üç aylık süreçte Kaymakamlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarmamız, sağlık çalışanlarımız ve bütün kamu kurumları ile tam bir uyum içerisinde çalıştı. Özellikle 65 yaş üstü hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Hedeflerimizi pandemi sürecinde küçültmedik. Daha da büyüttük. Bergama için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz.”