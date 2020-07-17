Şimdi tercih zamanı

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    17.07.2020 - 00:02 |

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    LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercihi yapacak olan öğrencilere Turgutlu Belediyesi’nden destek geldi.

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    Turgutlu Eğitim Merkezi’nde (TURBEM) açılan tercih merkezi ile lise adayı öğrenciler, ücretsiz olarak uzmanlardan yardım alabilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Çetin Akın, “Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak olan öğrencilerimize kayıtların başladığını hatırlatıyor, kurslarımızla ilgili detaylı bilgi almak için TURBEM ile belediyemiz hizmet binası 3. katta bulunan Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
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