Şimdi tercih zamanı

Turgutlu Eğitim Merkezi’nde (TURBEM) açılan tercih merkezi ile lise adayı öğrenciler, ücretsiz olarak uzmanlardan yardım alabilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Çetin Akın, “Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak olan öğrencilerimize kayıtların başladığını hatırlatıyor, kurslarımızla ilgili detaylı bilgi almak için TURBEM ile belediyemiz hizmet binası 3. katta bulunan Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.