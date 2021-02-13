‘Şimdi yaraları sarma zamanı’

Çeşme’de meydana gelen hortum nedeniyle birçok ev, araba, iş yeri zarar görürken 18 kişi yaralandı. Hortum, Yamaç Evler yakınlarından hızla Pruva Evleri’ne doğru ilerledi. Evlerde önemli oranda zarar oluştu, inşaatta bir kule vinç devrildi. Camlar kırıldı, çatılar uçurdu. Evlerin önünde bağlı olan 4 tekne battı, 1 teknede de ağır hasar oluştu. Alaçatı Büyük Sanayi yakınlarındaki hayvan damları da zarar gördü.

İzmir Turizm Müdürü Murat Karaçanta da, hortumun meydana geldiği bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dedi.

Belediyenin tüm ekiplerini seferber eden Başkan M. Ekrem Oran, “Geçmiş olsun Alaçatım. Tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Hep birlikte en kısa sürede yaralarımızı saracağız” dedi.

Cennet Çeşme’nin önceki akşam 9 sıralarında cehennemi yaşadığını belirten Oran, şunları söyledi: “Büyük bir sesle irkildik. Hemen bölgeye intikal ettik. Bazı ahırlarda çatılar uçmuş. Bütün ekiplerimizle ben dahil olmak üzere sahadayız. Ucuz atlatılmış. büyük bir felaket geçirdik. Hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmaya çalıştık. Hasarı belirleyip yaraları sarmaya çalışacağız” dedi.