Simge plaja yeni görünüm

Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Plajı’nı yeniliyor. 4 bin 500 metrekare parke taşı 580 metrekare andezit küp taşı döşeniyor. Aydınlatmalar da yenileriyle değiştiriliyor.

Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçenin uluslararası turizm destinasyonlarında en önemli alanlarından biri olan Kadınlar Denizi Plajı’nı yeniliyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Günel, 4500 metrekare parke taşı, 580 metrekare andezit küp taşı döşeneceğini söyledi. Kadınlar Denizi Plajı’nın yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olacağını kaydeden Başkan Günel, “Yenileme çalışmaları tamamlandığında Kadınlar Denizi Plajımız modern bir görünüme sahip olacak. Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na şehrimize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Oluşturulan güç birliğinden Kuşadası kazanıyor” dedi.

Öte yandan koronavirüs salgınına karşı Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen mücadele sürüyor.

Mesafeye dikkat

Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halk pazarlarında yaptığı denetimlerin son adresi Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki belediyeye ait açık otopark alanına taşınan cuma pazarı oldu. Denetimde, pazarın giriş ve çıkışını bariyerlerle ayıran zabıta ve bekçiler farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermedi. Alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, alana gruplar halinde tek noktadan ve dezenfeksiyon tünelinden geçerek alındı. Sık sık ‘mesafeni koru’ anonsu yapıldı.

Kuşadası kazanıyor

30 yıldır yenilenmeyen alt ve üstyapı Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi’nin güç birliğinde yenileniyor. Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Yavansu Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Günel’in sözlerini tek tek yerine getirdiğini belirten Öten, “Hizmetlerin kesintisiz olarak devam etmesini sağlayan Başkanımız Ömer Günel’e ve Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.