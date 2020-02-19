Simitten tadanlar unutamıyor

Farklı ilçe ve kentlerden Buldan’a gelenler, yöresel lezzetin tadına bakmadan ayrılmıyor. Yiyenlerin vazgeçemediği Buldan simidi, yabancı ülkelere de götürülüyor. Özellikle yaz aylarında gelen gurbetçiler, simitlerden alıp, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi ülkelere götürüyor. Simit üretimi yapan Musa Kaval, “Tadanlar simidimizin lezzetini unutmaz. Renklendirici ve tatlandırıcı bulunmuyor. Geleneksel yöntemlerle pişiriyoruz” dedi. l DHA