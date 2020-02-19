19.02.2020 - 00:03 |
Simitten tadanlar unutamıyor
Denizli’nin Buldan ilçesinde, özel taş fırında meşe odunu ateşiyle üretilen Buldan simidi, lezzetiyle yiyenlerin beğenisini topluyor.
Farklı ilçe ve kentlerden Buldan’a gelenler, yöresel lezzetin tadına bakmadan ayrılmıyor. Yiyenlerin vazgeçemediği Buldan simidi, yabancı ülkelere de götürülüyor. Özellikle yaz aylarında gelen gurbetçiler, simitlerden alıp, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi ülkelere götürüyor. Simit üretimi yapan Musa Kaval, “Tadanlar simidimizin lezzetini unutmaz. Renklendirici ve tatlandırıcı bulunmuyor. Geleneksel yöntemlerle pişiriyoruz” dedi. l DHA
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