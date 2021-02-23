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    HaberlerEge Haberleri “Şimşek’e güvenimiz tam”
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    23.02.2021 - 00:01 |

    “Şimşek’e güvenimiz tam”

    TFF 1. Lig’de son 3 maçından 7 puanla ayrılan Aydeniz Et Balıkesirspor’un Kulüp Başkanı Ümit Arslan, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve ekibine güvendiklerini bildirdi. Arslan, yaptığı açıklamada, perşembe günü deplasmanda Beypiliç Boluspor’u da yenerek yükselişlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

    “Şimşek’e güvenimiz tam”

    Arslan, “Son haftalarda rakibimiz olan takımlar ile mücadele ettik. Takımın başına getirdiğimiz Yusuf Hoca ile şimdiye kadar çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Yönetim ve camia olarak Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz. Futbolcular ona güveniyor ve her şeylerini ortaya koyarak sahada savaşıyorlar” dedi.

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