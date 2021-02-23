“Şimşek’e güvenimiz tam”

Arslan, “Son haftalarda rakibimiz olan takımlar ile mücadele ettik. Takımın başına getirdiğimiz Yusuf Hoca ile şimdiye kadar çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Yönetim ve camia olarak Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz. Futbolcular ona güveniyor ve her şeylerini ortaya koyarak sahada savaşıyorlar” dedi.