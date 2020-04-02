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    HaberlerEge Haberleri Şimşek’te Türkben yetkililere çağrıda bulundu
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    02.04.2020 - 00:00 |

    Şimşek’te Türkben yetkililere çağrıda bulundu

    Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İzmirspor’un genç çalıştırıcısı ve aynı zamanda Karabağlar Futbol Kulüpler Birliği Yöneticisi Muharrem Türkben, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere; TFF, Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir ASKF ve belediyelere, kulüp personelleri adına çağrıda bulundu.

    Şimşek’te Türkben yetkililere çağrıda bulundu

    Türkben, “Spor dalı gözetmeksizin mevcut kulüplerde faal olarak görev yapan, antrenör, masör, malzemeci; belediye müdürlüklerinde saat ücreti ile çalışan antrenörler ile ücretli olarak çalışan öğretmenlerimize bu zor günlerde destek olunmalı. Herkesin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Onları unutmayın” dedi.

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