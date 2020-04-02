Şimşek’te Türkben yetkililere çağrıda bulundu

Türkben, “Spor dalı gözetmeksizin mevcut kulüplerde faal olarak görev yapan, antrenör, masör, malzemeci; belediye müdürlüklerinde saat ücreti ile çalışan antrenörler ile ücretli olarak çalışan öğretmenlerimize bu zor günlerde destek olunmalı. Herkesin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Onları unutmayın” dedi.