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    HaberlerEge Haberleri Sınav kaygısını abartmayın!
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Sınav kaygısını abartmayın!

    Lise ve üniversite giriş sınavlarına sayılı günler kala, öğrencilerin stresi, koronavirüs nedeniyle ikiye katlandı.

    Sınav kaygısını abartmayın!

    Lise ve üniversite giriş sınavlarına sayılı günler kala, öğrencilerin stresi, koronavirüs nedeniyle ikiye katlandı. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berrin Eylen Özyurt, sınav kaygısıyla baş etmenin öğrenilebilir bir beceri olduğunu belirtip öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulundu. Sınav öncesinde ve sırasında yaşanan kaygının belli bir düzeye kadar normal hatta motive edici kabul edilebileceğini belirten Özyurt, şöyle konuştu:
    ‘Bildiğinizi unutturur’
    “Kaygı yoğun olarak yaşandığında odaklanmayı ve başarıyı düşüren bir etki yaratır. Yüksek kaygı düzeyi hafızayı etkileyebileceği gibi öğrencilerin bilseler bile cevapları unutmasına da sebep olabilir. Düzenli uyumak, düzenli olarak yemek yemek ve bol bol su içmek, sadece yürümek bile olsa sık sık egzersiz yapmak, gün ışığında vakit geçirmek, kendine uygun bir rahatlama tekniği öğrenmek ve uygulamak, dinlenirken sadece dinlenmek ve başka bir şeyle ilgilenmemek, pandemi nedeniyle genellikle ekranda olabilse de yine de arkadaş ve sevdikleriyle bağlantı kurmak yani sosyalleşmek gibi önlemler işe yarayacaktır.”

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