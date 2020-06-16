Sınav merkezlerinde dezenfeksiyon tamam

Ödemiş Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek LGS öncesi okulları dezenfekte ediyor. Okul bahçelerinin komple yıkandığı, sınıfların da insan sağlığına ve doğaya dost ürünlerle dezenfekte edildiği çalışma YKS öncesi de yapılacak. Başkan Mehmet Eriş, “Velilerimizin de içi rahat olsun. Gençlerimizden de tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları” dedi.