Sındırgı, karakılçıkla buluştu

Tohum çoğaltma ve teşvik amaçlı ekilen karakılçık buğdayı, hasat sonrası Kınık mahallesinde bulunan taş değirmende öğütülerek, Akpınar Yaşam Merkezi Bereket Versin Kadın Kooperatifinde satışa sunulacak. Bunun yanı sıra mahalle fırınlarında da öğütülen undan yapılacak köy ekmekleri de satışa sunulacak.