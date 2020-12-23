23.12.2020 - 00:03 |
Sındırgı, karakılçıkla buluştu
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ‘Doğal Şehir Sındırgı’ çalışmalarını, 15 dönümlük tarlaya karakılçık buğdayı ekimiyle sürdürdü. Bereketli olması dileğiyle traktöre binen Başkan Yavaş’ Amacımız halkımızı GDO’suz ata tohumlarımıza sevk edebilmek” dedi.
Tohum çoğaltma ve teşvik amaçlı ekilen karakılçık buğdayı, hasat sonrası Kınık mahallesinde bulunan taş değirmende öğütülerek, Akpınar Yaşam Merkezi Bereket Versin Kadın Kooperatifinde satışa sunulacak. Bunun yanı sıra mahalle fırınlarında da öğütülen undan yapılacak köy ekmekleri de satışa sunulacak.