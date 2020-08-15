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    HaberlerEge Haberleri Sındırgı, kornişona coğrafi işaret alacak
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    15.08.2020 - 00:06 |

    Sındırgı, kornişona coğrafi işaret alacak

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde hasadına başlanan kornişonda 10 bin ton rekolte bekleniyor.

    Sındırgı, kornişona coğrafi işaret alacak

    Merkez ile kırsal Yüreğir, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Aslandede ve Osmanlılar mahallelerindeki arazilerine kornişon eken üreticiler, hasada başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Kornişon üretiminde birinciyiz. Bizim kornişonumuz, rakım olarak yüksek kesimlerde üretildiği için, sertliği ve kalitesi daha iyidir. Başvurumuzu yapıyoruz, coğrafi işaret alacağız” dedi. l AA

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