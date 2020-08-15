Sındırgı, kornişona coğrafi işaret alacak

Merkez ile kırsal Yüreğir, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Aslandede ve Osmanlılar mahallelerindeki arazilerine kornişon eken üreticiler, hasada başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Kornişon üretiminde birinciyiz. Bizim kornişonumuz, rakım olarak yüksek kesimlerde üretildiği için, sertliği ve kalitesi daha iyidir. Başvurumuzu yapıyoruz, coğrafi işaret alacağız” dedi. l AA