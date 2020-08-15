15.08.2020 - 00:06 |
Sındırgı, kornişona coğrafi işaret alacak
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde hasadına başlanan kornişonda 10 bin ton rekolte bekleniyor.
Merkez ile kırsal Yüreğir, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Aslandede ve Osmanlılar mahallelerindeki arazilerine kornişon eken üreticiler, hasada başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Kornişon üretiminde birinciyiz. Bizim kornişonumuz, rakım olarak yüksek kesimlerde üretildiği için, sertliği ve kalitesi daha iyidir. Başvurumuzu yapıyoruz, coğrafi işaret alacağız” dedi. l AA
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.