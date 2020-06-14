Sındırgı’nın projelerine Ankara desteği

Projelerin hayata geçirilmesinde en önemli faktörün işi takip etmek olduğunu belirten başkan Yavaş, normalleşmeyle birlikte soluğu Ankara’da alıyor. Turizm faaliyetleri, jeotermal ve seracılık başta olmak üzere, yapılması planlanan projeler ve kredilerle ilgili müjdelerle döndü.



Heyet geliyor



Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası ve milletvekillerini ziyaret edip projeleri masaya yatırdıklarını dile getiren Yavaş, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u ziyaret ettik. EDEN projesi ile birlikte Balıkesir’in Avrupa seçkin turizm destinasyonlarından biri seçilmesiyle ilgili yapılacakları görüştük. Ayrıca önümüzdeki günlerde turizm bakanımızın eşi ünlü isimlerle birlikte Sındırgı’yı ziyaret edecek” dedi.



YOLLAR TAMAMLANIYOR



Sarıçalı Rekreasyon Projesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden yer tahsisi talebine olumlu yanıt aldıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı EkremYavaş, şöyle devam etti: “Yapılan bütün bu çalışmalar şehrimize hem değer kattığı gibi hem de işlerin hızlı yürümesi açısından Ankara ziyaretimiz önemliydi. Yapımına başlanan ancak Kertil Mahallesi bölümünde yarım kalan 59 km’lik Sındırgı-Akhisar yolunun ödenek sıkıntısı çözüldü ve çalışmalar yeniden başladı. Gölcük yolu ve Simav yolu ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AK Parti demek güzel işler demek.”