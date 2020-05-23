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    HaberlerEge Haberleri Sındırgı’ya 18 derslikli okul
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    23.05.2020 - 00:01 |

    Sındırgı’ya 18 derslikli okul

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 18 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu’nun temeli atıldı.

    Sındırgı’ya 18 derslikli okul

     Fiziki olarak yetersiz ve depreme dayanıksız raporu bulunan, ilçe merkezindeki okul, geçen aylarda yıkılmıştı. Kocahan Projesi’yle koordineli olarak başlayan çalışmaların içinde yer alan, yeni okul binası için düzenlenen temel atma törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, desteğinden dolayı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkür etti. Yavaş da 16 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

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