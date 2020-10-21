Sınırlar kalktı

Institutfrançais Ankara ve İstanbul merkezleriyle eş zamanlı olarak hazırlanan sergi, birbirinden güzel fotoğrafları ziyaretçilerle buluşturdu. Etkinliğe İzmir Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio başta olmak üzere İzmir’in tanıdık simalarından pek çok isim de katıldı. Ferranti, “İzmir, bu serginin kalbi. Buradaki fotoğraflar tüm sınırları kaldırabileceğimizin göstergesidir” diye konuştu. İzmir Müdürü José-Maria Queirosise ise “Sergiye yıl sonunda kadar ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.