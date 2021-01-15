Siparişlere yetişemiyor

MANİSA’da, 5 yaşında geçirdiği trafik kazasında omuriliğinde meydana gelen zedelenme nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Mustafa Çakmak (26), pandemi sürecinde internetten öğrendiği ahşap yakma sanatı ile ürettiği süs eşyalarını 70 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla satarak, geçimini sağlıyor. Ürettiği ahşap süs eşyalarının ilgi gördüğünü belirten Çakmak, şehir dışından da talep almaya başladığını söyledi. Çakmak, “21 yıldır engelliyim. Engelimi aşarak, hayat mücadelemi sürdürmeye çalışıyorum. Amacım atölyemi genişleterek işimi büyütmek” diye konuştu.