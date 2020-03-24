BİST84.246-1,81EURO7,040,04USD6,560,04ALTIN327,823,80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Sıra özel bankalarda’
    ABONE OL
    24.03.2020 - 00:01 |

    ‘Sıra özel bankalarda’

    Koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmenin geçici olarak kapılarını kapatması, hem işvereni hem de çalışanları zor durumda bıraktı.

    Dün de üç kamu bankası, işletmelere ve bireylere yönelik destek paketleri açıkladı. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, özel bankaların da elini taşın altına sokması gerektiğini söyledi.

    Esnafa öncelik

    Kamu bankalarının açıkladıkları destek paketleri ile 31 Mart’ta ödenmesi gereken kredi ödemelerini erteleyerek, ilave kredi limiti tahsis ettiklerine dikkat çeken Mutlu, “Üç büyük bankamıza teşekkür ediyoruz. Ancak böylesine zor bir dönemde özel bankalar da ekonomiye destek vermek adına verilen mücadeleye katkı koymalı. Özel bankaların da özellikle küçük işletmelerin kredi ödemelerini ertelemesini, kesime yeni finans olanakları sunmasını mevcut durumun getirdiği bir mecburiyet olarak görüyoruz. Durumun ne kadar süreceği belirsizken, tüm işletmelere destek olunmalı. Ancak sınırlı sermaye yapısı ile dayanma gücünü zorlayan, durumu oldukça kritik olan esnaf sanatkarlara da öncelik verilmeli, özel bankalar da üyelerimize kolaylıklar getirmelidir” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.
    daha fazla video için
    İrlanda'dan 305 öğrenci Sivas'a geldiYurt dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber