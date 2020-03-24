‘Sıra özel bankalarda’

Dün de üç kamu bankası, işletmelere ve bireylere yönelik destek paketleri açıkladı. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, özel bankaların da elini taşın altına sokması gerektiğini söyledi.

Esnafa öncelik



Kamu bankalarının açıkladıkları destek paketleri ile 31 Mart’ta ödenmesi gereken kredi ödemelerini erteleyerek, ilave kredi limiti tahsis ettiklerine dikkat çeken Mutlu, “Üç büyük bankamıza teşekkür ediyoruz. Ancak böylesine zor bir dönemde özel bankalar da ekonomiye destek vermek adına verilen mücadeleye katkı koymalı. Özel bankaların da özellikle küçük işletmelerin kredi ödemelerini ertelemesini, kesime yeni finans olanakları sunmasını mevcut durumun getirdiği bir mecburiyet olarak görüyoruz. Durumun ne kadar süreceği belirsizken, tüm işletmelere destek olunmalı. Ancak sınırlı sermaye yapısı ile dayanma gücünü zorlayan, durumu oldukça kritik olan esnaf sanatkarlara da öncelik verilmeli, özel bankalar da üyelerimize kolaylıklar getirmelidir” dedi.