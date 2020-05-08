08.05.2020 - 00:04 |
Sıradaki yeni hastane yolu
Milas Belediyesi, meslek liselerinin bulunduğu okullar bölgesinde bağlantı sağlayan yolu önce genişletti, ardından oto korkuluk sistemiyle güvenliğini sağladı.
Yeni Kampüs alanında oldukça geniş ve kaliteli yola sahip olduklarını belirten Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ekipler, yeni hastane yolunda da çalışmalara başladı” ifadesini kullandı.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.