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    HaberlerEge Haberleri Sıtkı Koçman Bilim Ödülleri için çağrı
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    05.06.2020 - 00:01 |

    Sıtkı Koçman Bilim Ödülleri için çağrı

    Sıtkı Koçman Bilim Ödülleri için çağrı

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, büyük hayırsever, merhum Sıtkı Davut Koçman’ın anısına verilecek ‘Sıtkı Davut Koçman Bilim Ödülleri’ için başvuruların başladığını açıkladı. Koçman’ın adını yaşatmak ve bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, merhumun adına ilki verilecek olan ödüllerin bu yıl ki teması ‘Madencilik’ olarak belirlendi. ‘Bilim İnsanı’ ve ‘Başarılı Öğrenci’ kategorilerinde verilecek ödüller için detaylı bilgiye skvbilimodulleri.mu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.

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