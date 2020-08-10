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    HaberlerEge Haberleri Sıtkı Koçman, bir ilki daha başardı
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    10.08.2020 - 00:02 |

    Sıtkı Koçman, bir ilki daha başardı

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Erasmus+ projesinin yürütücülüğüne hak kazandı.

    Sıtkı Koçman, bir ilki daha başardı

    Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan’ın yürütücü; Prof. Dr. Halit Filiz ve Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Killi’nin araştırmacı, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Daniela Giannetto’nun araştırmacı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Uçma Uysal ile Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Ceray Aldemir’in araştırmacı olarak yer aldığı yerli olmayan sucul türlerin risk yönetimine yönelik yürütülecek proje, Avrupa Birliği’nden destek aldı.

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