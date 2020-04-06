Sıtkı Koçman, sosyal medyada öne çıkıyor

Üniversite, 1-31 Mart döneminde çeşitli istatiksel metotlar kullanılarak hesaplanan marka performansına göre, sosyal medyada incelenen tüm markalar içinde bu sırada yer aldı. Aynı zamanda twitter’da ‘Eğitim Sektörü’nde ilk 10’a girerek büyük bir başarı elde etti.