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    HaberlerEge Haberleri Sıtkı Koçman, sosyal medyada öne çıkıyor
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    06.04.2020 - 00:04 |

    Sıtkı Koçman, sosyal medyada öne çıkıyor

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye’nin sosyal medyayı en iyi kullanan 80. markası oldu.

    Sıtkı Koçman, sosyal medyada öne çıkıyor

    Üniversite, 1-31 Mart döneminde çeşitli istatiksel metotlar kullanılarak hesaplanan marka performansına göre, sosyal medyada incelenen tüm markalar içinde bu sırada yer aldı. Aynı zamanda twitter’da ‘Eğitim Sektörü’nde ilk 10’a girerek büyük bir başarı elde etti.

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